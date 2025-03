Ayo Edebiri sagt, sie habe Morddrohungen und rassistische Beleidigungen erhalten, nachdem Elon Musk fälschlicherweise behauptet hatte, sie würde in einem 'Fluch der Karibik'-Reboot mitspielen. Die 'The Bear'-Darstellerin teilte eine Instagram-Story, die sich auf Musks Post vom Februar 2024 auf X bezog, in dem er schrieb „Disney ist scheiße“ und das Gerücht verbreitete, dass Edebiri Johnny Depp in dem Franchise ersetzen würde. „Ich erinnere mich gerade daran, wie ich einige der verrücktesten Todesdrohungen und rassistischen Beleidigungen meines Lebens bekommen habe (ich weiß nicht, ob es der #1-Moment ist, aber mit Sicherheit Top 3) für ein gefälschtes Reboot eines Films, von dem ich noch nie gehört hatte, wegen dieses Mannes LMAO, also ist er nicht nur ein doppelter s**g h**l-ender Faschist, er ist ein Idiot. aber wie auch immer“, sagte Edebiri. Nachdem ein Fan vorschlug, dass sie sich in einer 'Pirates'-Rolle wohlfühlen würde, scherzte Edebiri auf Instagram: „@waltdisneyfrozenhead warte, nicht DEI, aber vielleicht könnten wir etwas Geld machen. idk lmk“ Edebiris Kritik an Musk kam, nachdem sie die jüngsten Kommentare des Komikers Bill Burr geteilt hatte, in denen Burr Musk in einem NPR-Interview als „offensichtlich ein Nazi“ bezeichnet hatte. Franchise-Produzent Jerry Bruckheimer hat den nächsten ‘Pirates‘-Film bereits als Reboot bezeichnet und sein Interesse an einer Rückkehr von Depp bekundet. Variety berichtete im Dezember 2024, dass zwei Versionen eines sechsten Films in Entwicklung seien, wobei Margot Robbie die Hauptrolle spielen soll. Edebiri, der die Hauptrolle in dem kommenden Horror-Musical 'Opus' von A24 spielt, soll auch das Drehbuch schreiben und die Hauptrolle in Daniel Kaluuyas Live-Action-Film 'Barney' übernehmen.