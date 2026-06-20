Bad Bunny sorgt für Ausnahmezustand in Düsseldorf. Der puerto-ricanische Superstar spielt seine einzigen Deutschland-Konzerte in der Landeshauptstadt – und schon vor dem ersten Auftritt ist das Bad-Bunny-Fieber überall spürbar. In Bars, Clubs und Tanzschulen dreht sich derzeit alles um den erfolgreichsten Musiker der Welt. Die Sol y Luna Bar in der Düsseldorfer Altstadt veranstaltet spezielle Bad-Bunny-Partys und hat sogar einen eigenen Cocktail zu Ehren des Sängers kreiert. Auch die lokale Latino-Community bereitet sich auf das Konzertwochenende vor. In Tanzschulen werden Reggaeton-Moves trainiert, die Fans feiern die Musik des Puerto-Ricaners und hoffen auf einen Blick auf ihren Star. Besonders für Aufsehen sorgt ein Bericht aus der Altstadt: Dort soll Bad Bunny bereits inkognito unterwegs gewesen sein. Mit den Konzerten verwandelt sich Düsseldorf für ein Wochenende in ein Stück Puerto Rico – oder wie Fans sagen: in „La Düsseldorf“.