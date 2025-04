Justin Baldoni hat eine Antwort auf Blake Livelys Versuch eingereicht, seine 362-Millionen-Euro-Verleumdungsklage abzuweisen, die er eingereicht hatte, nachdem Lively ihm sexuelle Belästigung und Vergeltung vorgeworfen hatte. Die Belästigung fand angeblich während der Dreharbeiten zu ‚It Ends With Us‘ statt, der im August 2024 in die Kinos kam und in dem Blake Lively und Justin Baldoni, der auch Regie führte, die Hauptrollen spielten. Livelys Anwälte haben vor kurzem einen Antrag auf Klageabweisung gestellt und argumentieren, dass die Klage gegen Abschnitt 47.1 des kalifornischen Bürgerlichen Gesetzbuchs verstößt, der Vergeltungsmaßnahmen nach öffentlichen Berichten über Belästigungen verbietet. Ihre Anwälte bezeichneten die Behauptungen als „rachsüchtig und ausschweifend“ und beantragten die Abweisung der Klage sowie die Zahlung von Anwaltsgebühren und Schadensersatz. Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, behauptet, Lively habe versucht, „kalkulierte Anstrengungen“ zu unternehmen, um die Kontrolle über den Film zu übernehmen, und ihn dann verleumdet, als ihr Plan scheiterte. Er sagte, die Behauptungen in der Klage seien spezifisch genug, um eine Abweisung zu überstehen, und dass Lively weder Schadensersatz noch Anwaltskosten zugestanden werden sollten, selbst wenn dem Antrag stattgegeben wird. Er warnte, dass eine Abweisung der Klage einen „gefährlichen Präzedenzfall“ schaffen und die Rechte des ersten Verfassungszusatzes bedrohen würde, da Baldoni ein verfassungsmäßiges Recht habe, seinen Ruf zu verteidigen. „Dieses Recht schützt nicht nur Herrn Baldoni und die Wayfarer-Parteien in diesem speziellen Fall, sondern in Zukunft alle Amerikaner, die zu Unrecht beschuldigt werden und sich an unser Rechtssystem wenden“, sagte Freedman. Freedman erklärte auch, dass Livelys Argument, das sich auf Abschnitt 47.1 des kalifornischen Bürgerlichen Gesetzbuchs stützt, nur dann gültig wäre, wenn das Gericht feststellt, dass sie „allein und ohne Böswilligkeit gehandelt hat“.