Die Anwälte von Justin Baldoni haben das Team von Blake Lively beschuldigt, Taylor Swift zu einer öffentlichen Stellungnahme erpressen zu wollen, nachdem Swift versucht hatte, Baldonis Vorladung zurückzuweisen. In einer Gerichtsakte behauptet der Anwalt Bryan Freedman, Livelys Anwalt habe sie über Swifts Anwaltskanzlei Venable unter Druck gesetzt, Lively öffentlich zu unterstützen oder die Veröffentlichung privater Texte zu riskieren. Livelys Anwalt, Michael Gottlieb, hat die Anschuldigungen bestritten und gesagt, sie seien „kategorisch falsch“ und „von der Realität abgekoppelt“. Er fügte hinzu, dass sie beabsichtigen, das Gericht zu bitten, Sanktionen gegen Baldonis Anwaltsteam zu verhängen. Baldonis Anwälte haben vor kurzem eine Vorladung ausgestellt, in der sie die gesamte Kommunikation zwischen Swift, Lively, Reynolds und ihren Rechtsbeiständen fordern. In einem Text, der sich auf „Game of Thrones“ bezieht, nannte Lively Swift und Reynolds ihre „Drachen“. Baldonis Team glaubt, dass dies darauf hinweisen könnte, dass Swift Kenntnis von Livelys Ansichten hat, die für den Fall relevant sind. Swifts Team hat die Vorladung als Missbrauch des Rechtsweges verurteilt und erklärt, dass sie über die Lizenzierung ihres Songs „My Tears Ricochet“ hinaus nicht an „Nur noch ein einziges Mal“ beteiligt war. Baldoni und Lively sind seit Dezember 2024 in einen Rechtsstreit verwickelt, als Lively Baldoni der sexuellen Belästigung beschuldigte. Baldoni hat die Vorwürfe bestritten und eine Gegenklage gegen Lively, ihren Ehemann Ryan Reynolds und ihren Publizisten eingereicht. Die Verhandlung ist für März 2026 angesetzt.