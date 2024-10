Band Pink Floyd verkauft Musikkatalog an Sony Music für 400 Millionen Dollar

Pink Floyd haben einen Vertrag mit Sony Music abgeschlossen, um die Rechte an ihrem Musikkatalog, ihrem Namen und ihrem Image für rund 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Mit dieser bedeutenden Akquisition erhält Sony Zugang zu den Master-Aufnahmen und dem Markenzeichen der legendären Rockband, allerdings ohne die Verlagsrechte. Der Verkauf ist der Abschluss eines langen Verhandlungsprozesses, der sich aufgrund anhaltender Unstimmigkeiten zwischen den Bandmitgliedern verzögert hatte. Gitarrist David Gilmour äußerte sich erleichtert darüber, dass er sich nicht mehr mit solchen Entscheidungen befassen muss, die er als „Schlammbad“ bezeichnete. Dieses „Schlammbad“ könnte sich auf Gilmours jahrelange Spannungen mit seinem ehemaligen Bandkollegen Roger Waters beziehen, den er kürzlich mit Antisemitismusvorwürfen attackierte. Trotz des jahrelangen Konflikts ist Sony mit dieser Vereinbarung nun in der Lage, das Erbe von Pink Floyd auf verschiedenen kommerziellen Wegen zu verwerten, z. B. durch Merchandising oder Verfilmungen. Die Nachricht vom Verkauf des Pink Floyd-Katalogs kommt, nachdem Sony kürzlich die Rechte am Katalog von Queen für 1 Milliarde Pfund erworben hat.