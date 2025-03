Oscar-Preisträger Barry Jenkins soll bei der kommenden Ronnie-Spector-Biografie „Be My Baby“ von A24 mit Zendaya in der Hauptrolle Regie führen. Die amerikanische Schauspielerin Zendaya wurde erstmals für die Rolle der Girlgroup-Ikone aus den 60er Jahren im Jahr 2020 angekündigt. Jenkins, der für seine Arbeit an „Moonlight“, „Aftersun“ und „Medicine For Melancholy“ bekannt ist, wird bei diesem Projekt mit dem „Suspiria“-Drehbuchautor Dave Kajganich zusammenarbeiten. Spector war als ausführende Produzentin an dem Film beteiligt, bevor sie 2022 nach einem kurzen Kampf mit Krebs verstarb. „Ronnie, dich kennenlernen zu dürfen, war eine der größten Ehren meines Lebens. Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast; ich könnte deinen Geschichten stundenlang zuhören. Ich danke dir für dein unermessliches Talent, deine unerschütterliche Liebe zur Schauspielerei, deine Stärke, deine Unverwüstlichkeit und deine Anmut. Ich hoffe, ich kann dich stolz machen“, schrieb Zendaya auf Instagram. Das Biopic mit dem Titel „Be My Baby“ soll eine Adaption von Spectors Memoiren aus dem Jahr 1990 sein: "Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette“ Der Film wird das Leben der Sängerin nachzeichnen, mit besonderem Augenmerk auf ihre schwierige Beziehung mit dem Produzenten Phil Spector. Spector, der in den 1960er Jahren als Leadsänger der Ronettes berühmt wurde, führte ein bewegtes Leben und kämpfte in Folge ihrer turbulenten Ehe mit dem Alkoholismus. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films ist ungewiss, da Jenkins auch bei dem kommenden Sci-Fi-Thriller „The Natural Order“ Regie führt, in dem Glen Powell die Hauptrolle spielen wird. Zendaya wird auch in Christopher Nolans „The Odyssey“ sowie in „Shrek 5“ und „Spider-Man 4“ mitspielen. Adam Siegel, Mark Itkin, Zendaya und Tom Shelly gehören zu denen, die an der Produktion des Films mit A24 beteiligt sein werden.