Die BBC hat sich dafür entschuldigt, dass sie eine rassistische Beleidigung nicht zensiert hat, die während der BAFTA-Verleihung 2026 gerufen wurde, als die „Sinners“-Stars Michael B. Jordan und Delroy Lindo einen Preis überreichten. Der Vorfall ereignete sich, als der Anwesende John Davidson während der Verleihung der Auszeichnung für die besten visuellen Spezialeffekte unwillkürliche Tics, darunter rassistische Beleidigungen, von sich gab. Davidson, ein Aktivist und Aufklärer über das Tourette-Syndrom, ist die Hauptfigur des BAFTA-prämierten Biopics „I Swear“, das seine Erfahrungen mit dem Syndrom schildert. Moderator Alan Cumming ging auf Davidsons Tics ein, wies auf die „vulgäre Sprache im Hintergrund“ hin und erklärte dem Publikum, dass „die Tics, die Sie heute Abend gehört haben, unwillkürlich waren“. Obwohl die Zeremonie mit zweistündiger Verzögerung auf BBC One ausgestrahlt wurde, war die Beleidigung in der Sendung und auf BBC iPlayer bis zum Morgen nach der Verleihung hörbar. In einer Stellungnahme erklärte die BBC: „Einige Zuschauer haben während der BAFTA-Filmverleihung möglicherweise vulgäre und beleidigende Ausdrücke gehört… Wir entschuldigen uns dafür, dass diese vor der Ausstrahlung nicht herausgeschnitten wurden.“ Zuschauer bemerkten außerdem, dass weitere Änderungen an der Zeremonie vorgenommen wurden, darunter das Stummschalten des Filmemachers Akinola Davies Jr., der bei der Entgegennahme des Preises für „My Father’s Shadow“ „Free Palestine“ rief. Schauspieler Jamie Foxx verurteilte Davidsons Äußerung aufs Schärfste und schrieb in einem Instagram-Post: „Ne, er meinte den Sch*** ernst“, in Anspielung auf die rassistische Beleidigung.