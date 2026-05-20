Beziehungen unter Prominenten halten oft nicht, doch einige Paare haben diese Geschichte still und leise neu geschrieben, indem sie jahrzehntelang zusammenblieben und bewiesen, dass dauerhafte Liebe in Hollywood und darüber hinaus durchaus möglich ist. Bill und Hillary Clinton lernten sich als Jura-Studenten an der Yale University kennen und heirateten 1975. Der ehemalige US-Präsident erinnerte sich 2016, dass es sofort gefunkt habe: „Wir sind seitdem unzertrennlich und lachen viel zusammen.“ Obwohl ihre Ehe im Laufe der Jahre sowohl öffentliche als auch private Herausforderungen meistern musste, darunter einen Sexskandal während Bills zweiter Amtszeit, blieben sie in ihrem öffentlichen und politischen Leben stets ein starkes Paar. Die Schauspielerin Susan Lucci und Helmut Huber führten eine tiefe, innige Ehe, die 1969 begann und bis zu Hubers Tod im Jahr 2022 hielt. Die beiden lernten sich im Garden City Hotel kennen, wo sie als Kellnerin und er als Koch arbeitete, und sollen sich bereits drei Monate nach Beginn ihrer Beziehung verlobt haben. Lucci sagte einmal dem People-Magazin, sie vertraue ihrem Instinkt und glaube sogar, dass er ihr „wirklich gut stehen“ werde. Sie hob seinen Humor und sein Selbstbewusstsein als wesentliche Bestandteile ihrer Beziehung hervor. Der Komiker Bob Newhart und seine Frau Ginnie waren sechs Jahrzehnte lang verheiratet, bevor Ginnie 2023 leider verstarb. Newhart betonte oft, dass Lachen zentral für ihre Ehe gewesen sei und sagte einmal in der Sendung „CBS Sunday Morning“: „Lachen und die Langlebigkeit einer Ehe hängen zusammen.“ Nach einem Blind Date bekamen die beiden vier Kinder und zehn Enkelkinder. Newhart verstarb im Juli 2024.