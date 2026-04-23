Mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nutzen ihre Reichweite, um auf die Prävention und Früherkennung von Hautkrebs aufmerksam zu machen. Sie teilen sowohl die Warnzeichen, auf die man achten sollte, als auch ihre eigenen Erfahrungen. Im Juni 2024 gab Kevin Jonas in einem Instagram-Post bekannt, dass ihm ein Basalzellkarzinom am Kopf entfernt wurde. Der Gitarrist der Jonas Brothers teilte ein Nahaufnahmefoto der betroffenen Stelle und beschrieb sie als „einen kleinen Hautkrebs“. Er erklärte weiter: „Er fing an zu wachsen, und jetzt muss ich ihn operativ entfernen lassen.“ Anschließend appellierte er an seine Follower: „Lasst eure Muttermale regelmäßig untersuchen!“ Auch Schauspieler Hugh Jackman hat wiederholt über seine Hautkrebserkrankung gesprochen und seine Fans dazu aufgerufen, Sonnenschutz und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zu priorisieren. 2023 postete er ein Instagram-Video mit der Bitte an seine Fans, sich einzucremen. Er verriet außerdem, dass er seit 2013 mehrere Biopsien wegen Basalzellkarzinoms hatte, nachdem ein Arzt einen Fleck auf seiner Nase entdeckt hatte. Supermodel Christie Brinkley teilte ihre Diagnose im März 2024 ebenfalls auf Instagram mit. Sie erklärte, dass ihr ein Basalzellkarzinom im Gesicht entfernt worden sei, das glücklicherweise frühzeitig erkannt wurde. In einem Instagram-Post schrieb sie: „Ich habe es etwas spät erkannt, also werde ich mich jetzt, als alte Meerjungfrau/Gärtnerin, ordentlich mit LSF 30 eincremen…“ und ermutigte ihre Fans zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Auch der ehemalige Tennisstar Andy Roddick sprach über seine laufenden Hautkrebsbehandlungen und betonte die Wichtigkeit von Sonnenschutzmitteln, insbesondere für Tennisspieler. In einer Folge seines Podcasts „Served“ aus dem Jahr 2024 war seine Gesichtshaut sichtbar entzündet, was er später auf eine Laserbehandlung zurückführte. Im Gespräch über die Auswirkungen der Behandlung sagte er: „Ich habe seit dem Ende meiner aktiven Karriere mit verschiedenen Arten von Hautkrebs zu kämpfen.“ Roddicks letztes Profispiel fand bei den US Open 2012 statt.