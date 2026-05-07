Wir sind alle manchmal etwas zu streng mit uns selbst, aber bei einigen der größten Popstars der Welt erstreckt sich diese Selbstkritik sogar auf die Songs, die sie berühmt gemacht haben. Nehmen wir zum Beispiel Lady Gaga: Sie schockte ihre Superfans, als sie verriet, dass sie ihren ikonischen Song „Telephone“ hasst. In einem Interview mit PopJustice sagte Gaga: „Ist das schlimm? Es ist der Song, den ich am schwersten ertragen kann.“ Gaga betonte jedoch, dass es weniger mit dem Song selbst, einer Kollaboration mit Beyoncé, zu tun habe, sondern vielmehr mit der Gesamtproduktion und dem dazugehörigen Musikvideo. Auch Popstar Charli XCX gab zu, einen ihrer frühen Songs, „Break the Rules“, zu hassen. Sie nannte den Hit „so schlecht“ und sagte, sie habe ihn in einem Songwriting-Camp für andere Künstler geschrieben. In einem Interview mit iHeart Radio gab der Popstar zu, dass sie beim Schreiben dachte: „Wer auch immer diesen Song singt, ist ein Idiot.“ Der britische Popstar Ed Sheeran sagte, dass sich einer seiner bekanntesten Songs, „Shape of You“, nicht nach ihm anfühle. Er erzählte Metro, dass es ein bis zwei Monate gedauert habe, bis andere Songwriter ihn davon überzeugt hätten, den Song auf sein Album „Divide“ zu nehmen, und einen weiteren Monat, bis er ihn zur Veröffentlichung als Single überredet habe. Pop-Ikone Lorde feierte mit ihrem Megahit „Royals“ im Alter von nur 17 Jahren ihren Durchbruch. Im Interview mit dem Magazin Seventeen stöhnte Lorde über den Song und sagte, sie verstehe zwar, warum er so erfolgreich war, fügte aber hinzu, die Melodie sei „einfach nicht so gut wie etwas, das ich heute schreiben könnte“.