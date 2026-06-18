Elternsein ist nie einfach, und Ruhm kann familiäre Beziehungen zusätzlich verkomplizieren. Während viele Promifamilien nach außen hin perfekt wirken, haben sich einige berühmte Väter unter dem Druck der Öffentlichkeit von ihren Kindern entfremdet. Brad Pitt ist ein Star, dessen familiäre Probleme im Rampenlicht ausgetragen wurden. Pitt hat sechs Kinder mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie, und Berichten zufolge hat er praktisch keinen Kontakt mehr zu seinen erwachsenen Kindern Maddox, Pax, Zahara und Shiloh. Die Kluft wurde 2024 deutlicher, als Shiloh die Abschaffung ihres Nachnamens „Pitt“ beantragte. Auch Zahara und Vivienne scheinen den Nachnamen seitdem nicht mehr öffentlich zu verwenden. König Charles III. erlebte ebenfalls einen öffentlichkeitswirksamen Bruch mit seinem Sohn Prinz Harry. Das Verhältnis ist angespannt, seit Harry und Meghan Markle sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückzogen und nach Kalifornien zogen. Obwohl sich Vater und Sohn nach Charles’ Krebsdiagnose Anfang 2024 kurz trafen, brach die Kommunikation zwischen ihnen später schwer ab. Obwohl die beiden seither vorsichtige Annäherungsversuche unternommen und sich unter vier Augen ausgetauscht haben, bleibt die Beziehung äußerst angespannt. Woody Allens Verhältnis zu seinen Kindern Ronan und Dylan Farrow ist seit Jahrzehnten zerrüttet. In einem Gastbeitrag für die New York Times im Jahr 2014 erneuerte Dylan öffentlich die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch Allen in ihrer Kindheit und kritisierte die Unterhaltungsindustrie dafür, ihn weiterhin zu feiern. Ronan bekundete später seine Unterstützung und bestätigte öffentlich die Aussage seiner Schwester. Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und beteuert, dass die Untersuchungen keine Grundlage für die Behauptungen gefunden hätten.