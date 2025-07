Beyoncé hat erneut Geschichte geschrieben, als ihre „Cowboy Carter Tour” in Las Vegas mit rekordverdächtigen Zahlen zu Ende ging. Nach 32 Shows in neun Städten erzielte die Tournee einen Umsatz von 407,6 Millionen US-Dollar mit 1,6 Millionen verkauften Tickets und ist damit laut Billboard die umsatzstärkste Country-Tournee in der Geschichte von Boxscore. Die bahnbrechende Tournee brach mehr als 40 Boxscore-Rekorde und festigte damit Beyoncés Position als eine der erfolgreichsten Tournee-Künstlerinnen aller Zeiten. Dieser Erfolg folgt auf ihre „Renaissance World Tour” im Jahr 2023, die 579,8 Millionen Dollar einspielte und den Rekord für die umsatzstärkste R&B-Tournee aufstellte. Mit beiden Tourneen, die jeweils mehr als 400 Millionen Dollar einspielten, ist Beyoncé die erste Frau und die erste amerikanische Künstlerin, die dieses Kunststück vollbracht hat, und reiht sich damit in die Riege von Coldplay, den Rolling Stones und Ed Sheeran ein. Die „Cowboy Carter Tour” verfolgte einen einzigartigen Ansatz mit längeren Aufenthalten in ausgewählten Städten. Zu den Höhepunkten gehörten 70,3 Millionen Dollar aus fünf Nächten im MetLife Stadium in New York und 61,6 Millionen Dollar aus sechs Nächten in London. Im Durchschnitt erzielte die Tournee 12,7 Millionen Dollar pro Show, wobei fast 50.000 Fans jede Vorstellung besuchten.