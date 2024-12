Beyoncé ist mit 103 zertifizierten Titeln in ihrer Diskografie die am häufigsten von der RIAA zertifizierte Künstlerin der Geschichte. Dieser Meilenstein wurde nach dem Erfolg ihrer letzten Alben „Renaissance“ und „Cowboy Carter“ erreicht. „Cowboy Carter“, ihr achtes Studioalbum, das im März 2024 veröffentlicht wurde, hat 11 Nominierungen für die 67. jährlichen Grammy Awards erhalten und ist damit das am häufigsten nominierte Album einer Künstlerin. Die Recording Industry Association of America (RIAA) lobte Beyoncés Talent und harte Arbeit und würdigte ihren bedeutenden Einfluss auf verschiedene Genres. Dieser Erfolg reiht sich in die lange Liste der Auszeichnungen ein, die Beyoncé bereits erhalten hat: Sie ist die meistausgezeichnete Künstlerin aller Zeiten und hat weltweit über 200 Millionen Platten verkauft. Beyoncé wird demnächst die Halbzeitshow des Weihnachtsspiels der NFL moderieren. Die Veranstaltung wird live auf Netflix übertragen.