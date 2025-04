Beyoncés Mutter, Tina Knowles, hat enthüllt, dass sie privat gegen Brustkrebs kämpfte. Während eines Auftritts bei 'CBS Mornings' sprach sie über ihre Diagnose im Jahr 2024. Die 71-Jährige erklärte, dass sie während der COVID-19-Pandemie einen routinemäßigen Mammographie-Termin verpasst und ihn erst 2024 nachgeholt habe. Bei dem verschobenen Termin diagnostizierten die Ärzte bei Knowles Brustkrebs im Stadium 1 und entdeckten zwei Tumore in ihrer linken Brust. „Ich habe immer versucht, auf mich aufzupassen. Ich war einfach … ungläubig. Ich war nervös“, erklärte Knowles. Im August 2024 ließ Knowles den Tumor durch eine Lumpektomie entfernen und ist nun krebsfrei. Obwohl ihre Diagnose ein langsames Wachstum anzeigte, erfuhr Tina Knowles später, dass der Krebs bereits im Stadium 0 hätte entdeckt werden können, wenn sie zu ihrer Routine-Mammographie gegangen wäre. Knowles erinnerte sich daran, dass ihre Töchter Beyoncé und Solange sie im Krankenhaus besuchten und ihr halfen, „aus dem Kopf zu kommen“. Knowles verriet auch, dass sie an der Glamour-Veranstaltung „2024 Women of the Year“ teilnahm, bei der sie geehrt wurde, obwohl sie mit einer postoperativen Infektion zu kämpfen hatte. Obwohl Beyoncé sie drängte, sich zu Hause auszuruhen, sagte Knowles, dass sie das Gefühl hatte, sie hätte es verdient, bei der Veranstaltung dabei zu sein, nach allem, was sie mit dem Krebs durchgemacht hatte. In einem Interview mit People sagte Knowles, sie habe ihre Geschichte erzählt, um „den Menschen Hoffnung zu geben“, da sie nun versuche, „das Beste aus jedem Tag zu machen, der mir in diesem Leben noch bleibt.“