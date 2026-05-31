Beim Deutsch‑Wagramer Spargelfest sorgte Reinhard Pigeri mit einem mitreißenden Live‑Konzert für einen der musikalischen Höhepunkte des Wochenendes. Mit seiner markanten Stimme, viel Bühnenpräsenz und einem stimmungsvollen Mix aus Austropop, Rock und eigenen Songs brachte er den gesamten Platz zum Mitsingen und Mitfeiern. Die energiegeladene Performance passte perfekt zur ausgelassenen Atmosphäre des Festes und wurde vom Publikum mit großem Applaus gefeiert.