Der Schauspieler Bill Murray hat sich zu den Vorwürfen unangemessenen Verhaltens geäußert, die ein weibliches Crew-Mitglied am Set von Aziz Ansaris Film 'Being Mortal' (2022) gegen ihn erhoben hat. Der Film, der Ansaris Regiedebüt gewesen wäre, wurde aufgrund einer internen Untersuchung von Murrays Verhalten am Set auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das Crewmitglied beschuldigte den Schauspieler, sie durch eine Maske gespreizt und geküsst zu haben, was Murray damals als „Meinungsverschiedenheit“ abtat. Murray, der zunächst versucht hatte, sich mit der Frau zu versöhnen, zahlte ihr schließlich im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens eine Entschädigung von über 91.700 Euro. „Es ist etwas, das ich schon einmal mit jemandem gemacht habe, und ich dachte, es sei lustig, und jedes Mal, wenn es passierte, war es lustig. Ich trug eine Maske und gab ihr einen Kuss, während sie eine Maske trug. Es war nicht so, dass ich sie berührt habe, aber es war einfach so, dass ich ihr einen Kuss durch eine Maske gegeben habe. Und sie war keine Fremde“, sagte Murray der New York Times. Murray verriet, dass ihn die Art und Weise, wie der Vorfall von der Menschenrechtsabteilung des Disney-Konzerns gehandhabt wurde, immer noch stört, und gab zu, dass er von der „Vorerkrankung“ nichts wusste. Der 'Und täglich grüsst das Murmeltier'-Darsteller sagte der 'New York Times', dass er etwas aus der Erfahrung gelernt habe, die er als "große Enttäuschung" bezeichnete. Bei der Werbung für seinen neuen Film 'The Friend' bei der Talkshow 'Watch What Happens Live' packte Murray Watt ins Gesicht und küsste sie, nachdem sie nach dem besten Filmkuss ihrer Karriere gefragt worden war. Obwohl sie sichtlich geschockt war, schien Watts den Kuss mit einem Lachen abzutun und sagte, er habe Lippenstift im Gesicht.