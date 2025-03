Die aufstrebende Rapperin Doechii wurde von Billboard zur „Frau des Jahres 2025“ ernannt und reiht sich damit in die Reihe der bisherigen Preisträgerinnen wie Taylor Swift, SZA und der letztjährigen Preisträgerin Karol G ein. Die Ankündigung folgt auf ihren historischen Grammy-Gewinn für das beste Rap-Album, womit sie nach Lauryn Hill und Cardi B erst die dritte Frau ist, die diese Auszeichnung erhält. Während ihrer Dankesrede zeigte sich Doechii sehr bewegt und würdigte den Meilenstein, indem sie zunächst darauf hinwies, dass es vor ihr nur zwei weibliche Gewinnerinnen gab, und sich selbst in die Liste einreihte. Sie wird bei den Billboard Women in Music Awards am 29. März geehrt, einer Veranstaltung, bei der bereits Ikonen wie Madonna, Billie Eilish und Ariana Grande ausgezeichnet wurden. Die Zeremonie wird von Laverne Cox moderiert und findet im YouTube Theater in Los Angeles statt. Doechiis Mixtape „Alligator Bites Never Heal“ wurde von der Associated Press zu einem der besten Alben des Jahres 2024 gekürt und zeigt ihre Vielseitigkeit in den Bereichen R&B und Rap. „Doechii erobert die Popkultur im Sturm... Sie verblüfft ihre Fans über alle Genres hinweg mit atemberaubenden Performances, ultra-candiden Texten und einem einzigartigen Sound, Stil und Spirit. Wir freuen uns sehr, ihren Erfolg zu feiern“, sagte Billboard-Chefredakteurin Hannah Karp. Weitere Preisträgerinnen der Billboard Women in Music Awards sind Ángela Aguilar, Erykah Badu, GloRilla, Gracie Abrams, Jennie, Meghan Trainor, Muni Long und Tyla.