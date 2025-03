Blake Lively bedankte sich bei ihren Fans, nachdem sie die SXSW-Premiere von „Another Simple Favor“ inmitten ihres Rechtsstreits mit Justin Baldoni besucht hatte. Sie teilte Fotos von der Veranstaltung auf Instagram, beschrieb die Vorführung „wie ein Rockkonzert“ und lobte das Publikum. Lively teilte ihre Aufregung und sagte, sie habe die „zurückgegebene Liebe“ des Publikums gespürt, als sie über den roten Teppich lief, Selfies mit Fans machte und neben Co-Star Michele Morrone saß. Spekulationen kamen jedoch auf, als Anna Kendrick auf die Frage, wie es wäre, wieder mit Lively zu arbeiten, vage antwortete: „Ach, weißt du...“, bevor sie ging. Regisseur Paul Feig dementierte jegliche Spannungen zwischen den beiden. Livelys SXSW-Auftritt findet zu einer Zeit statt, in der sie vor Gericht gegen Baldoni kämpft. Im Dezember 2024 reichte sie eine Klage ein, in der sie ihn der sexuellen Belästigung und des Versuchs, ihrer Karriere zu schaden, beschuldigte. Baldoni wies die Vorwürfe zurück und konterte mit einer Verleumdungsklage in Höhe von 400 Millionen Dollar gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds. Um sich zu verteidigen, veröffentlichte er außerdem eine Website, auf der angebliche Textwechsel zwischen ihm und Lively zu sehen sind. Trotz des juristischen Dramas blieb Lively auf dem Festival gelassen, nannte den Film „ein Geschenk“ und drückte ihre Freude darüber aus, ihn mit dem Publikum zu teilen. Der vielbeachtete Fall soll im März 2026 vor Gericht verhandelt werden.