Blake Livelys Anwälte drängen darauf, ihre privaten Textnachrichten mit Prominenten aus ihrem laufenden Rechtsstreit mit 'It Ends With Us'-Regisseur Justin Baldoni herauszuhalten. Während einer kürzlichen Gerichtsanhörung argumentierten Livelys Anwälte, dass Baldoni selbst keinen Zugang zu ihrer und Ryan Reynolds' Kommunikation haben sollte, und begründeten dies mit Datenschutzbedenken und dem Risiko von Leaks. Stattdessen forderten sie, dass nur Baldonis Anwaltsteam die Nachrichten einsehen dürfe. Baldonis Anwälte entgegneten, wenn Livelys Team bestimmte Materialien zurückhalten wolle, sollten sie Petitionen für bestimmte sensible Informationen einreichen, anstatt den Zugang gänzlich zu blockieren. Der Rechtsstreit zwischen den beiden rührt von Baldonis Klage gegen Lively, Reynolds, ihre Publizistin Leslie Sloane und Sloanes Firma Vision PR her. Richter Lewis J. Liman hat bereits Teile von Livelys Vorladung für Baldonis Telefonaufzeichnungen abgelehnt und die Forderung als zu aufdringlich bezeichnet. „Lively hat kein Mittel gefunden, um die Nummern, die für ihren Fall relevant sein könnten, von den Nummern zu trennen, die keine Relevanz haben und sensible persönliche Informationen preisgeben würden“, erklärte Richter Liman. Daraufhin beschuldigte Baldonis Anwalt Lively, in die Privatsphäre ihres Mandanten eindringen zu wollen, während Livelys Sprecher behauptete, Baldoni versuche, seine eigenen Telefonaufzeichnungen geheim zu halten. Der Konflikt zieht auch andere Prominente hinein, darunter Taylor Swift, die in Baldonis ursprünglicher Beschwerde erwähnt wurde. Die Anwälte von Lively und Baldoni lehnten kürzlich eine Schlichtung ab und bezeichneten sie als voreilig und unangemessen. Infolgedessen wird der Fall voraussichtlich im März 2026 vor Gericht gehen.