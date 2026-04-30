In Hollywood mangelt es nie an Drama, doch diesmal handelt es sich nicht um eine geskriptete Szene, sondern um einen realen Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni. Der „Gossip Girl“-Star und der „Jane the Virgin“-Schauspieler liefern sich einen erbitterten Rechtsstreit um ihren Film „It Ends With Us“ aus dem Jahr 2024, der nun direkt vor Gericht verhandelt wird. Der Prozess soll am 18. Mai beginnen, nachdem Lively Ende 2024 Klage gegen Baldoni, den Regisseur und Hauptdarsteller des Films, eingereicht hatte. Sie wirft ihm sexuelle Belästigung während der Dreharbeiten vor. Sie behauptet, er habe unangemessene Bemerkungen gemacht, Grenzen am Set überschritten und sie sogar gegen ihren Willen geküsst. Laut Gerichtsakten wirft Lively Baldoni und seiner Produktionsfirma Wayfarer Studios außerdem vor, eine koordinierte Vergeltungskampagne gestartet zu haben, um ihren Ruf zu schädigen, nachdem sie Bedenken geäußert hatte. Baldoni hat alle Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen; sein Anwalt bezeichnete sie als „kategorisch falsch“. Als Reaktion darauf reichte Baldoni eine Gegenklage in Höhe von 400 Millionen US-Dollar gegen Lively, ihren Ehemann Ryan Reynolds, ihren Pressesprecher und die New York Times ein. Er warf ihnen Verleumdung und Erpressung vor. Ein New Yorker Richter wies die Gegenklage jedoch ab und urteilte, die Vorwürfe seien „rechtlich zulässige harte Verhandlungen“ und es lägen nicht genügend Beweise für Verleumdung vor. Im Rahmen der Gerichtsakten wurden auch private Textnachrichten zwischen Lively und ihrer engen Freundin Taylor Swift als Beweismittel in Baldonis Fall vorgelegt. Sein Anwaltsteam argumentierte, die Nachrichten belegten Diskussionen über den Einfluss Hollywoods und die Strategie im Zusammenhang mit dem Filmstart und der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere darüber, wie Swifts Mitwirkung die Positionierung des Films beeinflussen könnte. Livelys ursprüngliche Klage wurde ebenfalls eingeschränkt; zehn ihrer dreizehn Klagepunkte wurden abgewiesen. Ein Richter entschied, dass sie als selbstständige Auftragnehmerin anzusehen sei, wodurch bestimmte bundesstaatliche Arbeitnehmerschutzbestimmungen nicht greifen. Ihre Klagen wegen Vertragsbruchs und Vergeltungsmaßnahmen werden jedoch weiterhin verhandelt. Da sich beide Seiten auf einen Prozess vorbereiten, der voraussichtlich bis zu drei Wochen dauern wird, zeichnet sich ab, dass dies einer der am genauesten beobachteten Gerichtsprozesse in Hollywood sein wird.