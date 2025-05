Das Team von Blake Lively hat die Entscheidung des Teams von Justin Baldoni, Taylor Swift vorzuladen, verurteilt und nennt es einen eklatanten Versuch, die Freundschaft von Lively für die Aufmerksamkeit der Boulevardpresse auszunutzen. Die Vorladung steht im Zusammenhang mit Livelys Klage wegen sexueller Belästigung gegen den Regisseur Justin Baldoni, die auf ihre Arbeit an dem Film „Nur noch ein einziges Mal“ zurückgeht. Livelys Team hat Baldonis Team beschuldigt, „einen Fall von sexueller Belästigung und Vergeltung in Unterhaltung für die Boulevardpresse zu verwandeln“, indem es hochkarätige Prominente einbezieht. Die Vertreter von Lively lehnen die Einbeziehung von Swift in den Fall entschieden ab und bezeichnen sie als „eine Frau, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt eine Stimme gegeben hat“. Sie behaupten, die Vorladung sei Teil eines Musters, das darauf abziele, „die Rechte und den Ruf von Frauen einzuschüchtern, zu schikanieren, zu beschämen und anzugreifen“, und das in einer ernsten Rechtsangelegenheit. Das Team von Taylor Swift wies die Vorladung schnell zurück und erklärte, sie habe abgesehen von der Lizenzierung ihres Songs „My Tears Ricochet“ nichts mit dem Film zu tun. Swifts Team kritisierte das Vorgehen auch als „Klatschpresse“, die ihren Namen benutzen wolle, „um das öffentliche Interesse auf sich zu ziehen, anstatt sich auf die Fakten zu konzentrieren.“ Sowohl Lively als auch Baldoni werden als Zeugen aussagen, aber Kameras werden während des Prozesses nicht im Gerichtssaal zugelassen.