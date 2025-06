Während die umstrittenste und teuerste Hochzeit seit Jahren bevorsteht, ergreift der milliardenschwere Gründer von Amazon alle Vorsichtsmaßnahmen, um sein großes Ereignis zu schützen. Um sich selbst, seine zukünftige Frau Lauren Sánchez und seine Gäste zu schützen, hat Jeff Bezos ein ganzes Arsenal an Leibwächtern, allesamt ehemalige Marinesoldaten, in den Kanälen der Stadt am Wasser stationiert. Land und Meer werden Tag und Nacht streng bewacht, und die Straßen rund um den Ort der Feierlichkeiten sind gepanzert. Der Pomp der Veranstaltung wird durch die beiden Jachten „Arience“ und „Kismet“ symbolisiert, die zu diesem Anlass in die Lagune gekommen sind. Die drei Millionen Euro, die der Tycoon der Stadt gespendet hat, konnten jedoch die Proteste der Aktivisten der Extinction Rebellion nicht unterdrücken, die auf dem Markusplatz unter dem Ruf „No Bezos“ demonstrierten. Darüber hinaus fertigte ein Kunstkollektiv satirische Attrappen von Bezos und seiner Frau an und stellte sie an verschiedenen Orten in der Stadt auf. Am Donnerstag, dem 26. Juni, wurden weitere 40 Personen identifiziert, die Pro-Gaza- und Anti-Amazon-Plakate trugen. Trotz der Rufe der Gegner trafen die ersten Prominenten am Dienstag, den 24. Juni, in Venedig ein, und inzwischen sind alle anwesend, um an der für den Nachmittag erwarteten Veranstaltung teilzunehmen. Unter den Gästen befinden sich Microsoft-Gründer Bill Gates, Königin Rania von Jordanien, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Orlando Bloom und etwa 250 andere. Die Hauptzeremonie findet am Freitagnachmittag, 27. Juni, auf der Insel San Giorgio Maggiore statt, zunächst in den Mauern der Cini-Stiftung. Das schicksalhafte „Ja“ wird im Teatro verde, dem Amphitheater der Insel, ausgesprochen. Der junge Tenor Matteo Bocelli, der Sohn von Andrea Bocelli, wird bei der Trauung singen, und anschließend wird ein Feuerwerk über der Lagune gezündet, das den Wasserspiegel rund um die Stadt zum Leuchten bringt. Am Abend werden die Feierlichkeiten mit einer exklusiven Veranstaltung im Garten der Villa Baslini auf der Insel San Giovanni Evangelista fortgesetzt. Am Samstag, den 28. Juni, wird eine große Tanzparty mit dem Konzert von Lady Gaga im Arsenale erwartet, einem Ort, den man weder zu Fuß noch schwimmend erreichen kann. Das Menü trägt die Handschrift des Sternekochs Fabrizio Mellino, während die Torte das Werk des berühmten französischen Konditors Cédric Grolet ist. Die Kosten für die große Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez belaufen sich auf 10 bis 30 Millionen Dollar, was jedoch nur 0,013 % seines gesamten Vermögens entspricht, das auf 230 Milliarden Dollar geschätzt wird.