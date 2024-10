Boris Johnson zufolge litt Königin Elisabeth II. im letzten Jahr ihres Lebens an einer Form von Knochenkrebs. Dies behauptet der ehemalige britische Premierminister in einem Auszug aus seinen demnächst erscheinenden Memoiren „Unleashed“. „Ich wusste seit einem Jahr oder länger, dass sie an einer Form von Knochenkrebs litt, und ihre Ärzte waren besorgt, dass es mit ihr jederzeit steil bergab gehen könnte“, schreibt Johnson in seinem Buch. Johnson merkte auch an, dass die Königin bei ihrem letzten Treffen im September 2022 zwar körperlich gebrechlich, aber geistig noch fit war. Der königliche Biograf Gyles Brandreth hatte zuvor über Gerüchte berichtet, wonach die Königin an einer seltenen Form des Myeloms litt. In seinem Buch „Elizabeth: Ein intimes Porträt“ behauptete Brandeth, die angebliche Krankheit würde ‚ihre Müdigkeit und ihren Gewichtsverlust erklären‘. Der Buckingham-Palast, der den Tod der Königin bisher auf „hohes Alter“ zurückführte, hat sich zu den Behauptungen Johnsons nicht geäußert.