Brad Pitt hat sich zum ersten Mal öffentlich zu seiner Scheidung von Angelina Jolie geäußert, die im vergangenen Dezember nach mehr als acht Jahren abgeschlossen wurde. In einem GQ-Interview wurde Pitt gefragt, ob die Scheidung eine Erleichterung sei. Er antwortete: "Nein, ich glaube nicht, dass es so eine große Sache war. Nur etwas, das Früchte trägt. Rechtlich gesehen." Pitt äußerte sich auch zu dem Medieninteresse an seiner Scheidung: "Mein Privatleben ist immer in den Nachrichten. Es ist seit 30 Jahren in den Nachrichten, Bruder." Als die Scheidung abgeschlossen war, sagte Jolies Anwalt James Simon: „Ehrlich gesagt, Angelina ist erschöpft, aber sie ist erleichtert, dass dieser Teil vorbei ist.“ In einer Erklärung fügte er hinzu, dass Jolie und die Kinder „alle Besitztümer aufgegeben haben... und sie sich seitdem darauf konzentriert hat, Frieden zu finden.“ Einige Details der Scheidung wurden in einer Klage bekannt, in der Pitt behauptete, Jolie habe eine Vereinbarung gebrochen, nachdem sie ihren Anteil an ihrem französischen Weingut verkauft hatte. In ihrer Gegenklage behauptete Jolie, Pitt habe sie während eines Fluges im Privatjet im Jahr 2016 missbraucht, was angeblich der Auslöser für die Scheidung war. In den Dokumenten wird auch behauptet, dass Pitt eines der gemeinsamen Kinder verbal und körperlich misshandelt hat. Pitt hat alle Vorwürfe bestritten.