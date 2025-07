Brad Pitt hat in einem Interview mit Jason und Travis Kelce im „New Heights“-Podcast verraten, welche zwei A-List-Frauen ihn am meisten beeindruckt haben. „Als ich Geena Davis und Susan Sarandon zum ersten Mal traf, war ich "Starstruck"“, sagte Pitt über seine „Thelma & Louise“-Kolleginnen, aber er „kam schnell darüber hinweg.“ Der Oscar-gekrönte Film von 1992 war Pitts Durchbruch, in dem er JD spielte, der Davis' Figur Thelma bezirzt und betrügt. „Geena [Davis] war so süß und freundlich und zart“, sagte Pitt dem W Magazine über die Dreharbeiten zu ihrer Liebesszene. Sarandon lobte zuvor Pitts Humor und Tiefgang jenseits seines Aussehens und sagte gegenüber Extra: „Ich dachte: "Ah, dieser Typ ist interessant, wissen Sie, er ist nicht nur ein wirklich umwerfendes Gesicht."“ In einem Interview aus dem Jahr 2020 sagte Davis, dass Pitt „‚es‘ einfach hat“ und „über die Jahre so viele unglaubliche Dinge getan hat.“ Der von Ridley Scott inszenierte Film „Thelma & Louise“ wird als feministischer Klassiker gefeiert, der zwei Frauen zeigt, die mutig ihr Leben in die Hand nehmen.