Brad Pitt erzählte E! News bei der Filmpremiere von „F1“ in Mexiko, dass er wieder mit Tom Cruise zusammenarbeiten würde, scherzte aber: „Ich werde meinen Ar*** nicht an Flugzeugen hängen und so einen Sch**ß.“ Pitt und Cruise haben zuletzt 1994 in „Interview mit einem Vampir“ zusammengespielt und sind seitdem nicht wieder auf der Leinwand zu sehen gewesen. Pitts neuer Rennsportfilm „F1“ wurde unter der Regie von „Top Gun: Maverick"-Regisseur Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer produziert. Kosinski hatte schon einmal versucht, Cruise und Pitt in „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ zu besetzen, aber das Studio hat das Budget nicht genehmigt, so dass stattdessen Christian Bale und Matt Damon in dem Film mitspielten. „Ich habe schon viele "Mission: Impossibles" mit Tom gedreht und es ist die stressigste Erfahrung für jemanden wie mich, Autos für ihn zu bauen. Brad hingegen hört zu und kennt seine Fähigkeiten, und ich glaube, er wäre der Erste, der sagen würde: "Ja, das werde ich nicht tun"“, so Graham Kelly, Action Vehicle Supervisor für „F1“. Cruises letzter "Mission: Impossible", der im Mai in die Kinos kam, enthält noch mehr riskante Stunts, wie zum Beispiel den Sprung aus einem fliegenden Flugzeug. Pitts „F1“ kommt am 27. Juni in die Kinos.