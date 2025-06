Die Polizei führt eine Untersuchung durch, nachdem in das Haus von Brad Pitt in Los Angeles eingebrochen worden sein soll, wie NBC News berichtet. Das LAPD bestätigte, dass der Vorfall um 22.30 Uhr Ortszeit im Block 2300 der North Edgemont Street in Los Feliz stattfand. Nach Angaben der Associated Press kaufte Pitt das 5,5 Millionen Dollar teure Haus im April 2023 über die Immobilienseite Traded. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Verdächtigen „durch das Fenster in das Haus ein, durchwühlten es und flohen dann mit diversem Eigentum“. Die Behörden haben die Identität des Hausbesitzers nicht bestätigt. Es ist nicht bekannt, was gestohlen wurde, und es wurden noch keine Verdächtigen identifiziert. Pitts Vertreter reagierte nicht sofort auf Bitten um einen Kommentar zu dem angeblichen Einbruch. Berichten zufolge befand sich Pitt zur Zeit des Einbruchs im Ausland, um für seinen neuen Film „F1“ zu werben. Der Vorfall folgt auf einen Einbruch im Februar in das Haus von Nicole Kidman und Keith Urban in Los Angeles am Valentinstag.