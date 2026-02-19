Vorsitzender der US-amerikanischen Kommunikations-kommission (FCC), Brendan Carr, wies Fehlverhalten zurück, nachdem Stephen Colbert sagte, CBS-Anwälte hätten sein „Late Show“-Interview mit James Talarico verhindert. Colbert behauptete, das Interview mit Talarico sei aus Angst vor einem Verstoß gegen die „Gleichzeitigkeitsregel“ der FCC und dem damit verbundenen Unmut der Regulierungsbehörden zurückgezogen worden. CBS teilte CNN mit, man habe zwar rechtliche Beratung angeboten, die Ausstrahlung des Beitrags aber nicht verhindert. Das Interview wurde stattdessen auf YouTube und in sozialen Medien veröffentlicht. Auf einer Pressekonferenz wies Carr Colberts Behauptungen zurück und erklärte, es gebe „keinerlei Zensur im Zusammenhang mit der Gleichzeitigkeitsregel“. Die Gleichzeitigkeitsregel verpflichtet die Sender, konkurrierenden Kandidaten gleiche Sendezeiten zu gewähren. Talkshows und Nachrichtensendungen waren bisher jedoch von dieser Regel ausgenommen. Carr warf Talarico vor, einen PR-Gag inszeniert zu haben. „Da hat ein demokratischer Kandidat … einen Schwindel veranstaltet, offenbar um Spenden zu sammeln und Klicks zu generieren“, sagte er. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der „Late Show“ warf Colbert der FCC vor, im Rahmen der Gleichbehandlungsregel gezielt linksorientierte Sender zu benachteiligen. Carr bestätigte zudem FCC-Ermittlungen gegen „The View“, nachdem Talarico dort zu Gast war. Die Behörde prüft, ob die Sendung als „echte Nachrichtensendung“ gilt und damit von der Regel ausgenommen ist.