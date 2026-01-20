Brooklyn Beckham erklärte, er werde sich nicht mit seinen Eltern David und Victoria versöhnen und wirft ihnen vor, seine Ehe mit Nicola Peltz zerstören zu wollen. In einer Erklärung, die er in seiner Instagram-Story veröffentlichte, schrieb Brooklyn: „Ich habe jahrelang geschwiegen.“ Seine Eltern hätten ihm keine andere Wahl gelassen, als „für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit zu sagen“. Der 26-Jährige betonte, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen und schrieb: „Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“ Brooklyn brachte den Streit mit seiner Hochzeit im Jahr 2022 in Palm Beach in Verbindung, bei der er behauptete, seine Eltern hätten „versucht, mich zu bestechen, damit ich die Rechte an meinem Namen aufgebe“. Der angehende Koch behauptete, Victoria habe die Anfertigung von Peltz’ Brautkleid „in letzter Minute abgesagt“, sodass sie kurzfristig Ersatz finden musste. Brooklyn warf David vor, sich geweigert zu haben, ihn an seinem 50. Geburtstag zu sehen, und dem Treffen angeblich nur unter der Bedingung zugestimmt zu haben, dass Nicola „nicht eingeladen“ sei – ein Schritt, den Brooklyn als „einen Schlag ins Gesicht“ bezeichnete. In dem Post schrieb Brooklyn, dass „die Marke Beckham an erster Stelle steht“ und behauptete, die „Liebe“ seiner Familie hänge von Social-Media-Posts und Fototerminen ab. Er beendete die lange Erklärung mit dem Hinweis, dass sich sein lebenslanger Kampf mit Angstzuständen gelindert habe, nachdem er sich „von meiner Familie zurückgezogen“ habe, und schrieb, er habe „Frieden und Erleichterung“ gefunden.