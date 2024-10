Bruce Springsteen wird an der Seite von Ex-Präsident Barack Obama und Vizepräsident Harris bei einer demokratischen Kundgebung in Atlanta, Georgia, auftreten. Springsteen wird bei einer Reihe von „When We Vote We Win“-Konzerten in sieben wichtigen Swing States im Vorfeld der Wahlen 2024 auftreten. Springsteen hatte sich kürzlich in einem Instagram-Post für Harris ausgesprochen und erklärt, das Land sei „politisch, geistig und emotional gespalten“. Der Musiker hatte zuvor mit Obama während seiner Wiederwahl 2012 Wahlkampf gemacht und war auch 2016 bei einer Veranstaltung von Hillary Clinton aufgetreten. Springsteen trat auch am Lincoln Memorial bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden auf. Zu Beginn seiner Karriere hat sich Springsteen nur selten zu politischen Themen geäußert. Im Jahr 2004 sagte er jedoch dem Rolling Stone: „Ich wollte eine unabhängige Stimme für das Publikum bleiben.“ Der Sänger erklärte: „Wir haben versucht, über die Jahre hinweg eine Menge Glaubwürdigkeit aufzubauen, so dass die Leute, wenn wir zu etwas Stellung bezogen haben, es mit einem offenen Geist aufnehmen würden.“