Bruce Springsteen hat für Ende Juni die Veröffentlichung von 83 bisher unveröffentlichten Songs angekündigt, möglicherweise im Vorfeld eines Biopics über die Rockikone. Die kommende Veröffentlichung mit dem Titel 'Tracks II: The Lost Albums‘ wird sieben Alben in voller Länge enthalten und am 27. Juni über Sony Music erhältlich sein. Springsteen verriet, dass 74 der 83 Tracks noch nie zuvor von der Öffentlichkeit gehört worden sind. „'The Lost Albums‘ enthält komplette Alben, von denen einige sogar abgemischt, aber nie veröffentlicht wurden“, sagte Springsteen und freute sich, die Musik endlich mit anderen zu teilen. Die Stücke wurden zwischen 1983 und 2018 geschrieben und aufgenommen, größtenteils in den 1990er Jahren, wobei Springsteen 'Rain in the River‘ als Vorgeschmack veröffentlicht hat. Während der Pandemie stellte Springsteen Alben wie ‘LA Garage Sessions '83‘, ‘Streets of Philadelphia Sessions‘ und ‘Perfect World‘ fertig und gab ihnen den letzten Schliff. Die Veröffentlichung des Albums könnte mit ‘Deliver Me From Nowhere‘ zusammenfallen, einem Biopic mit Jeremy Allen White in der Hauptrolle als Springsteen, das voraussichtlich später in diesem oder Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.