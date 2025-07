Die Rapperin Cardi B sieht sich einer Zivilklage wegen Körperverletzung und Tätlichkeit gegenüber, nachdem sie angeblich während eines Konzerts in Las Vegas im Jahr 2023 ein Mikrofon auf einen Fan geworfen haben soll. Der Vorfall, der in einem viralen Video festgehalten wurde, ereignete sich im Drai's Beachclub, während Cardi den Song „Bodak Yellow“ performte. Die Klägerin, die als Jane Doe identifiziert wurde, behauptet, sie habe eine kleine Menge ihres Getränks auf die Rapperin gespritzt, nachdem Cardi ihre Fans gebeten hatte, sie abzukühlen. Laut der Klage reagierte Cardi wütend und warf das Mikrofon direkt auf Doe, wodurch sie ihr körperlichen und seelischen Schaden zufügte. Doe wirft dem Veranstaltungsort außerdem Fahrlässigkeit vor und verweist auf einen ähnlichen Vorfall, bei dem Cardi am Abend zuvor ebenfalls ein Mikrofon geworfen hatte. Sie sagt, die Situation habe sich verschlimmert, als das Mikrofon später für fast 100.000 Dollar versteigert wurde, was ihre öffentliche Blamage noch verstärkte. Ihre Anwälte sagen, sie klage unter einem Pseudonym, da sie unter psychischen Problemen leide und Angst vor Gegenreaktionen habe. Das Anwaltsteam von Cardi B hat die Klage als „durchsichtigen und erbärmlichen Versuch einer finanziellen Erpressung“ abgetan und darauf hingewiesen, dass die Strafverfolgungsbehörden zuvor die Erhebung einer Anklage abgelehnt hatten.