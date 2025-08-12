In genau einem Monat wird es für die Nürnberg Ice Tigers in der Liga wieder ernst. Zum ersten Spieltag am 12. September empfängt die Mannschaft von Mitch O’Keefe Augsburg in der Nürnberger Arena. Bis dahin warten auf die Spieler aber noch viele schweißtreibende Einheiten. Einen ersten Blick auf die neue Mannschaft konnten am vergangenen Wochenende All-Inclusive Dauerkartenbesitzer beim öffentlichen Training machen. Mit dabei war auch ein ganz besonderer Trainingsgast.