Die australische Schauspielerin Cate Blanchett denkt „ernsthaft“ darüber nach, die Schauspielerei aufzugeben und gibt zu, dass sie sich in ihrer Rolle als Prominente nicht ganz wohl fühlt. Im Vorfeld ihrer bevorstehenden Rolle in dem BBC 4-Hörspiel 'The Fever' sagte Blanchett dem Radio Times-Journalisten Gareth McLean, dass sie plane, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Blanchett erzählte McLean, dass ihre Familie jedes Mal „mit den Augen rollt“, wenn sie das Thema Ausstieg aus der Schauspielerei anspricht, aber sie betonte, dass sie es dieses Mal „ernst“ meint. Blanchett, die für ihre Rollen in 'Blue Jasmine' und 'Aviator' mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde, ist seit ihrem Debüt in dem Spielfilm 'Paradise Road' im Jahr 1997 eine führende Figur in der Filmindustrie. Die 55-Jährige sprach auch über ihre Erfahrungen als Prominente und darüber, dass sie sich auch nach Jahrzehnten in der Branche noch nicht ganz an die mit dem Ruhm verbundenen Gefühle gewöhnt hat. „In Bewegung mache ich mehr Sinn - es hat lange gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken an Fotografieren anfreunden konnte. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich am Rande der Dinge stehe, deshalb bin ich immer überrascht, wenn ich irgendwo dazu gehöre. Ich gehe mit Neugierde in jede Umgebung, in der ich mich befinde, ohne zu erwarten, dass ich akzeptiert oder willkommen gehe“, erklärte die Schauspielerin. Blanchett begann ihre lukrative Karriere auf der Bühne mit der Hauptrolle der Felice Bauer in Tim Dalys 'Kafka Dances', für die sie 1993 den Newcomer Award des Sydney Theatre Critics Circle erhielt. Blanchett gab zu, dass sie eine große Leidenschaft für Theaterproduktionen hat und erklärte, dass sie sich auf der Bühne „wirklich präsent“ fühle. Es war Blanchetts Darstellung der Elizabeth I. in Shekhar Kapurs 'Elizabeth', die sie zum Star machte. Später spielte sie in Blockbuster-Filmen wie 'Herr der Ringe' und 'Ocean's 8' mit. Zuletzt spielte Blanchett die Hauptrolle in dem Spionagedrama 'Black Bag - Doppeltes Spiel' an der Seite von Michael Fassbender, das von den Kritikern gemischte Reaktionen erhielt.