Der Durchbruchstar und sechsfache Grammy-Nominierte Chappell Roan wurde für ihre Offenheit und das Setzen von Grenzen kritisiert. Nachdem sie Festivalauftritte abgesagt, „unheimliches Verhalten“ gegenüber ihrer Familie angesprochen und einem Fotografen eine Ohrfeige verpasst hatte, wurde sie von Kritikern als „unprofessionell“ und „nicht für Ruhm geschaffen“ bezeichnet. In einem BBC-Interview zeigte sich die 26-jährige Roan entschlossen, ihre Meinung zu sagen: „Ich habe mein ganzes Leben lang auf Respektlosigkeit reagiert, aber jetzt sind Kameras auf mich gerichtet“. „Ich glaube, ich wäre erfolgreicher, wenn es mir nichts ausmachen würde, einen Maulkorb zu tragen... Wenn ich mich über meine grundlegenden Instinkte hinwegsetzen würde, wo mein Herz sagt: ‚Stopp, stopp, stopp, du bist nicht in Ordnung‘, dann wäre ich erfolgreicher. Ich wäre viel weiter. ... Und ich wäre jetzt immer noch auf Tournee“, sagte Roan. Roan, bei der eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, gibt zu, dass es für sie eine Herausforderung ist, mit dem Ruhm umzugehen und ihre Gefühle zu regulieren. Roan stellt Authentizität über Konformität und erklärt, dass sie auf diese Zeit zurückblicken und wissen möchte, dass sie sich selbst treu geblieben„ ist und nicht unter der Last der Erwartungen zusammengebrochen ist“. „Ich verstehe, warum ich so viel Angst davor habe, dieses Gefühl zu verlieren... Es ist so beängstigend, daran zu denken, dass man eines Tages nicht mehr so wichtig ist wie jetzt - und ich glaube, dass dieser Gedanke in den Gehirnen von Frauen ganz anders lebt als in denen von Männern“, sagte Roan. Wenn sie unter Leistungsdruck steht, erinnert sich die Sängerin daran, dass es „nicht an Gelegenheiten mangelt“, aber sie gab auch zu, dass die Bewunderung der Fans „süchtig machender“ ist, als sie erwartet hatte.