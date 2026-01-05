Chelsea Handler eröffnete die Award-Saison 2026 als Moderatorin der 31. Critics Choice Awards und ehrte in ihrem Eröffnungsmonolog die verstorbene Hollywood-Legende Rob Reiner. Die Comedian würdigte Reiner und seine Ehefrau Michele und bezeichnete Rob als „den nettesten Kerl in Hollywood“. Handler sagte: „Jeder, der jemals Zeit mit Rob Reiner verbracht hat, weiß, dass man in dem Moment, in dem man ihn trifft, das Gefühl hat, einen alten Freund zu treffen. Er war präsent, fokussiert und lustig.“ Sie lobte den unermüdlichen Einsatz der Reiners für Anstand und für wohltätige Zwecke, die anderen helfen, und forderte das Publikum auf, „diesen Abend als Erinnerung an diesen Anstand zu nutzen“. Anschließend nahm Handler Leonardo DiCaprio aufs Korn und scherzte, er habe es „fast nicht zur Veranstaltung geschafft, weil er auf einem Boot in St. Barth festsaß“. „Es war wie die Titanic – nur schlimmer, weil Jeff Bezos dort war“, fuhr sie fort und spielte damit auf die Neujahrs-Yachtparty des Milliardärs an, an der DiCaprio Berichten zufolge teilgenommen hatte. Handler stichelte auch gegen David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery und scherzte über den preisgekrönten Film Sinners und dessen Vampir-Handlung. Sie witzelte: „Fun Fact: Der ursprüngliche Name des Hauptvampirs war David Zaslav“, woraufhin Sinners-Star Michael B. Jordan missbilligend den Kopf schüttelte.