Es ist über 30 Jahre her, seit „Clueless“ erstmals in den Kinos lief. Der 90er-Jahre-Klassiker hat sich seitdem zu einem echten kulturellen Phänomen entwickelt und ist nicht nur für seine ikonische Mode, die auch heute noch Trends inspiriert, sondern auch für seine unvergessliche Besetzung in Erinnerung geblieben. Der Star des Films, Alicia Silverstone, machte Cher Horowitz zu einer wahren Popkultur-Ikone. Seitdem ist sie in Film, Fernsehen und Theater aktiv geblieben und schlüpfte 2023 sogar in einem Super-Bowl-Werbespot erneut in die Rolle. Obwohl für 2025 eine Fortsetzung angekündigt worden war, berichtete Variety im April 2026, dass das Projekt bei Peacock nicht weiterverfolgt würde. Fans können jedoch beruhigt sein: Der Film soll weiterhin anderen Anbietern angeboten werden, da das anhaltende Interesse an der „Clueless“-Reihe die Hoffnung auf eine mögliche Wiederbelebung bei einem anderen Anbieter am Leben erhält. Nach ihrer Rolle als Chers beste Freundin Dionne spielte Stacey Dash in der kurzlebigen Spin-off-Fernsehserie von „Clueless“ mit und wirkte in verschiedenen Film- und Medienprojekten mit, darunter Kanye Wests Musikvideo „All Falls Down“ aus dem Jahr 2004. Ihre Freundschaft mit Silverstone ist bis heute eng. 2022 ging ein TikTok-Video der beiden viral, in dem sie ihre ikonische Leinwandfreundschaft feierten und dazu schrieben: „Für immer Cher & Dionne beste Freundinnen“. Brittany Murphy, die Tai spielte, avancierte schnell zu einem der aufstrebenden Stars Hollywoods und war später in Filmen wie „8 Mile“ und „Durchgeknallt“ zu sehen. Sie starb 2009 im Alter von nur 32 Jahren tragischerweise an einer Lungenentzündung, die durch Anämie und eine Überdosis legaler Drogen verursacht wurde. Währenddessen entwickelte sich Paul Rudd, der Chers charmanten Stiefbruder Josh spielte, zu einem der bekanntesten Stars Hollywoods – von der Rolle von Phoebes Freund Mike in der Erfolgssitcom „Friends“ bis hin zur Hauptfigur im Marvel Cinematic Universe als Ant-Man.