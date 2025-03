Das Anwaltsteam von Sean „Diddy“ Combs fechtet ein Video aus dem Jahr 2016 an, das ihn beim Angriff auf seine Ex-Freundin Cassie Ventura zeigt, und behauptet, es sei von CNN „ wesentlich verändert“ worden. In einer Gerichtsakte behaupten seine Anwälte, dass CNN das Filmmaterial beschleunigt, den Zeitstempel verdeckt und das Original vernichtet hat, nachdem er die einzige bekannte Kopie gekauft hatte. CNN hat die Vorwürfe bestritten und erklärt, das Video weder verändert noch zerstört zu haben, und stellt klar, dass das Video „mehrere Monate vor Combs' Verhaftung“ aufgenommen wurde. Combs' Verteidigung argumentiert, dass das Filmmaterial von seinem bevorstehenden Strafprozess ausgeschlossen werden sollte, in dem er wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt ist. Er hat auf nicht schuldig plädiert. Während Combs zuvor zugab, dass seine Handlungen in dem Video „unentschuldbar“ waren, behaupten seine Anwälte, dass es eher eine toxische Beziehung als einen Beweis für Sexhandel widerspiegelt. „Die Schwierigkeiten von Cassie und Diddy stammen nicht aus ihrer intimen Zeit miteinander. Ihre Schwierigkeiten resultierten aus der Tatsache, dass sie ihn betrogen hat und er sie ebenfalls... Und was wir in diesem Video sehen, ist schrecklich. Es ist unverzeihlich, und wir versuchen nicht, es zu entschuldigen. Aber es steht nicht im Zusammenhang mit der Anklage“, sagte Combs' Anwalt Marc Agnifilo. Cassies Anwalt, Douglas H. Wigdor, wies die Vorwürfe zurück und behauptete, das Video stelle „fair und akkurat dar, was passiert ist“ und sollte den Geschworenen vorgelegt werden. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass das Filmmaterial ein wichtiger Beweis in ihrem Fall gegen Combs ist, der beschuldigt wird, einen Sexhandel mit erzwungenen sexuellen Begegnungen organisiert zu haben. Im November warf Combs' Team den Staatsanwälten außerdem vor, eine „veränderte“ Version zu verwenden, um seine Inhaftierung zu rechtfertigen, eine Behauptung, die der Richter zurückwies. Combs bleibt im Gefängnis, nachdem ihm mehrfach die Kaution verweigert wurde. Sein Prozess ist für den 5. Mai angesetzt, und das Gericht wird bald entscheiden, ob das umstrittene Filmmaterial als Beweismittel zugelassen werden wird.