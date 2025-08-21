Chris Martin hat sich zu den viralen Auswirkungen von Coldplays „Jumbotron Song“ geäußert, einem Teil der Show, bei dem das Publikum mit einbezogen wird und der kürzlich einen Skandal um Untreue ausgelöst hat. Seit seiner Premiere im letzten Jahr war dieser Teil der Show Teil von über 80 Konzerten, aber erst kürzlich sorgte er nach einem unangenehmen Moment bei einem Konzert in Boston für Schlagzeilen. Bei dieser Show wich der CEO und Personalchef von Astronomer schnell der Kamera aus, was zu weit verbreiteten Spekulationen führte, dass die beiden eine Affäre hätten, nachdem das Video in den sozialen Medien aufgetaucht war. Während eines Konzerts in England sagte Martin zum Publikum: „Das Leben wirft dir Zitronen zu und du musst Limonade daraus machen. Also werden wir weitermachen“, was bedeutet, dass sie den Jumbotron behalten werden. Ein Fan hielt ein Schild mit der Aufschrift „dreimal in drei Monaten“ hoch. Martin antwortete: „Du warst bei dem Konzert in Boston! Danke, dass du nach diesem Debakel wieder gekommen bist.“ Nachdem das Video, das den Betrug zeigte, viral gegangen war, begann Martin, die Fans zu warnen: „Wir werden unsere Kameras einsetzen ... wenn ihr euch noch nicht geschminkt habt, macht das jetzt.“ Astronomer akzeptierte nach dem Skandal den Rücktritt von CEO Andy Byron und engagierte Martins Ex-Frau Gwyneth Paltrow als Sprecherin, um das Image des Unternehmens wiederherzustellen.