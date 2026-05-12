Wenn es unangenehm wird, dann richtig! Robert, Carmen, Davina und Shania landen nach einem extrem holprigen Flug in Thüringen. Dort treffen sie auf den Oberbürgermeister von Erfurt. Doch der Besuch entpuppt sich als Fettnäpfchen-Marathon. Vor allem Carmen blamiert sich ordentlich vor dem VIP. Dass Martin Luther seine Thesen nicht in Bali an eine Palme genagelt hat, kann man doch schon mal durcheinander bringen…oder?!