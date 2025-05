Dandytum und Babybauch bei der Met Gala in New York

Extravagantes Star-Aufgebot im Zeichen von Dandys und afroamerikanischem Stil: Bei der Gala des Metropolitan Museum of Art in New York haben sich zahlreiche Prominente präsentiert. Der Dresscode in diesem Jahr lautete "Black Dandyism". Für eine Überraschung sorgte Sängerin Rihanna.