Die Met Gala 2025 findet am 5. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Das Costume Institute hat bekannt gegeben, dass das diesjährige Thema „Superfine: Tailoring Black Style“ ist. Die Ausstellung wird Gemälde, Fotografien und Kleidungsstücke zeigen, die den Stil schwarzer Männer vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart beleuchten. Die Veranstaltung wird von Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams und Anna Wintour gemeinsam moderiert. LeBron James wird bei der Met Gala auch als Ehrenvorsitzender fungieren. An der Gala nehmen normalerweise rund 450 Personen teil. Die Gästeliste bleibt jedoch bis zum Vorabend der Veranstaltung geheim. Einige der größten Stars der Welt sind häufig anwesend, von Beyoncé und Gigi Hadid bis hin zu Madonna und Rihanna.