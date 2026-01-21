David Beckham hat die Gefahren sozialer Medien thematisiert, nachdem sein Sohn Brooklyn auf Instagram eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht und seinen Eltern vorgeworfen hatte, sich in seine Ehe mit Nicola Peltz einzumischen. In der CNBC-Sendung „Squawk Box“ vermied Beckham eine direkte Auseinandersetzung mit Brooklyns jüngsten Aussagen. Brooklyn hatte behauptet, seine Eltern hätten „schon vor meiner Hochzeit unaufhörlich versucht, meine Beziehung zu zerstören“ und würden „öffentliche Werbung und Werbeverträge über alles“ stellen. Beckham sprach allgemein über die sozialen Medien und sagte: „Ich habe immer über die sozialen Medien und über die Macht der sozialen Medien gesprochen, im Guten wie im Schlechten.“ Er fuhr fort: „Was ich persönlich, insbesondere bei meinen Kindern, festgestellt habe: Nutzt sie für die richtigen Zwecke“, und nannte seine humanitäre Arbeit für UNICEF als Beispiel. Beckham fügte hinzu: „Kinder machen Fehler, aber das dürfen sie. So lernen sie. Das versuche ich meinen Kindern beizubringen.“ Nach wochenlangen Gerüchten über einen Familienstreit schrieb Brooklyn auf Instagram, dass seine Eltern und deren Team immer wieder an die Presse gegangen seien und ihn so zum Sprechen gezwungen hätten. Er erklärte: „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“