Paul Gallagher, der ältere Bruder der Oasis-Musiker Liam und Noel, wurde laut Rolling Stone wegen Vergewaltigung und mehrfacher Gewaltdelikte angeklagt. Außerdem wurde er wegen dreier Fälle sexueller Nötigung, zweier Fälle von Morddrohungen, dreier Fälle vorsätzlicher Strangulation sowie zwanghaftem und kontrollierendem Verhalten angeklagt. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Paul auch wegen Körperverletzung mit „tatsächlicher Körperverletzung“ angeklagt wurde. Die Londoner Metropolitan Police teilte mit, dass der 59-Jährige nach einer 2023 von Scotland Yard geleiteten Untersuchung angeklagt wurde. Die Polizei gab an, dass die mutmaßlichen Straftaten zwischen 2022 und 2024 stattfanden, und bestätigte, dass eine Frau „von speziell ausgebildeten Beamten unterstützt wird”. Paul, der in East Finchley im Norden Londons wohnt, soll am 27. August vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. 1997 schrieb er das Buch „Brothers: From Childhood to Oasis – The Real Story“, war jedoch selbst nie Mitglied der Band. Noel und Liam haben sich kürzlich für die „Oasis Live '25“-Tournee wieder zusammengetan und damit ihre ersten gemeinsamen Auftritte seit fast 16 Jahren gegeben.