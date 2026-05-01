Es ist das Promi-Familiendrama, über das alle reden. Trotz Gerüchten über eine Fehde waren die Fans schockiert, als sie die Wahrheit über den Konflikt in der Familie Beckham erfuhren. Die Details des Streits wurden öffentlich, nachdem Brooklyn Beckham in einer Instagram-Story sein Schweigen brach und die angespannte Beziehung zu seinen berühmten Eltern Victoria und David Beckham beschrieb. Laut Brooklyn begannen die Spannungen bereits 2022, als er die Schauspielerin Nicola Peltz Beckham in Florida heiratete. Damals fiel Fans auf, dass Peltz sich gegen ein Kleid von Victoria als Brautkleid entschied, was Gerüchte über eine Fehde befeuerte. Laut Brooklyn stornierte Victoria das Brautkleid seiner Frau jedoch „in letzter Minute“. Das Kleid war nicht der einzige Streitpunkt bei Brooklyns und Nicolas Hochzeit. Er behauptete, Victoria habe den ersten Tanz mit Nicola während eines Liedes des engen Familienfreundes Marc Anthony für sich beansprucht. Brooklyn warf seiner Mutter außerdem vor, „sehr unangemessen“ auf ihm getanzt zu haben, was ihn „unwohl und gedemütigt“ habe. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter über den Streit gab Anthony zu, dass es „äußerst bedauerlich“ sei, wie sich die Sache entwickle, und bezeichnete Brooklyns Version der Ereignisse als „kaum der Wahrheit entsprechend“. Schon vor der Hochzeit fiel Fans auf, dass Brooklyn und Nicola bei Familienfeiern, darunter auch dem Geburtstag seines Vaters, fehlten. Der Streit wurde später öffentlich, nachdem Cruz Beckham, ein weiteres der vier Kinder von Victoria und David, enthüllte, dass sein älterer Bruder die Familie in den sozialen Medien blockiert hatte. In einer Instagram-Story schrieb Cruz, dass seine Eltern „von Brooklyn blockiert aufgewacht“ seien, und fügte hinzu: „Ich auch.“ Sein Vater David äußerte sich einen Tag nach Brooklyns langem Post. Obwohl er die Kontroverse nicht direkt ansprach, merkte er an, dass seine Kinder „Fehler gemacht“ hätten, aber dass „Kinder Fehler machen dürfen. So lernen sie.“ In einem kürzlich geführten Interview mit dem Wall Street Journal sagte Victoria, dass sie und David „immer versucht haben, die bestmöglichen Eltern zu sein“, ging aber nicht direkt auf den mittlerweile berüchtigten Post ihres Sohnes ein.