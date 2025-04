Der Schauspieler, der 2005 die Rolle des McSteamy in dem Medizindrama 'Grey's Anatomy' spielte, erzählte dem 'People Magazine' von seiner jüngsten Diagnose. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Dane sich darauf vorbereitet, mit der Produktion der HBO-Dramaserie 'Euphoria' zu beginnen, in der der Schauspieler die Figur des Cal Jacobs verkörpert. "Ich wurde mit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen. Ich bin glücklich, dass ich weiter arbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an den Set von Euphoria zurückzukehren. Ich bitte Sie, meine Familie und mich in dieser Zeit in Ruhe zu lassen", sagte Dane dem People Magazine. ALS, auch bekannt als Lou-Gehrig-Krankheit, ist eine degenerative Erkrankung, die langsam zum Verlust der Fähigkeit führt, selbstständig zu gehen, zu sprechen, zu schlucken und schließlich zu atmen. Es gibt keine Heilung für ALS, und die Patienten sterben oft innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose; neuere klinische Studien geben den Betroffenen jedoch Anlass zur Hoffnung. Im Rahmen solcher Studien werden Therapien entwickelt, die das Leben von ALS-Patienten um mehrere Monate verlängern können. Dane begann in den frühen 1990er Jahren mit der Schauspielerei und trat in den amerikanischen Fernsehserien 'Charmed' und 'Eine schrecklich nette Familie' auf, wo er für sein Aussehen und seinen Charme bekannt wurde. Der 52-jährige Schauspieler ist seit über 10 Jahren mit seiner Schauspielkollegin Rebecca Gayheart verheiratet, mit der er zwei Töchter im Teenageralter, Billie Beatrice und Georgia Geraldine, hat. Im Jahr 2018 reichte Gayheart die Scheidung von Dane ein; inzwischen hat sie jedoch beantragt, die Scheidung zurückzuziehen. Andere Prominente, bei denen die Krankheit diagnostiziert wurde, sind Stephen Hawking, Roberta Flack und Eric Stevens.