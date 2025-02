Der Regisseur von „Emilia Perez“, Jacques Audiard, hat zugegeben, dass er nicht mehr mit Karla Sofía Gascon gesprochen hat, seit ihre umstrittenen Posts über Muslime und andere beleidigende Botschaften ans Licht gekommen sind. In einem Interview für Deadline bezeichnete Audiard die Posts der Hauptdarstellerin seines neuen Films als „unentschuldbar“ und warf ihr außerdem vor, das Opfer zu spielen. „Ich habe nicht mit ihr gesprochen und will es auch nicht“, sagte der Regisseur, der auch erwähnte, wie sehr die Situation den Rest der Crew verletzte, wobei er besonders Zoe Saldaña und Selena Gomez hervorhob. „Sie befindet sich in einem selbstzerstörerischen Prozess, in den ich nicht eingreifen kann, und ich kann wirklich nicht verstehen, warum sie damit weitermacht. Warum tut sie sich selbst weiterhin weh?“ Auch Netflix hat offenbar beschlossen, sich von der spanischen Schauspielerin zu distanzieren und wird ihre Reisekosten zu den verschiedenen Preisverleihungen nicht übernehmen. Zoe Saldaña, ihr Co-Star in „Emilia Perez“, hat ebenfalls öffentlich zugegeben, dass sie Sofias Veröffentlichungen nicht unterstützt. Die spanische Schauspielerin behauptet ihrerseits, dass die meisten der im Internet erschienenen Veröffentlichungen falsch seien und dass sie verurteilt und „ohne Prozess und ohne das Recht, mich zu verteidigen“ gesteinigt worden sei, wie sie in einem Interview mit CNN am 2. Februar zugab.