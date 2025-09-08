Die italienische Modeikone Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Viele Hollywoodstars, die seine zeitlosen Designs auf und abseits des roten Teppichs trugen, würdigten ihn mit Tributen. Seine Marke wurde berühmt, als Hollywoodstar Richard Gere in dem Film „American Gigolo“ aus dem Jahr 1980 Armani trug. Gere bezeichnete Armani als „ein Original. Einen Künstler. Einen Visionär“ und „einen äußerst talentierten Schmusekater“, trotz seiner anspruchsvollen Art. Leonardo DiCaprio lobte Armani in einem Instagram-Post und beschrieb ihn als „legendäre Kraft“, deren Vermächtnis auch künftige Generationen inspirieren werde. Russell Crowe reflektierte auf X über seine Beziehung zu Armani und schrieb: „Ich habe ihn verehrt. Er war so freundlich. Was für ein Leben er hatte, von seinen Anfängen bis zu seinem Ruhm.“ Morgan Freeman würdigte Armani in einer Erklärung als „einen Mann, dessen Genialität viele Leben berührt hat und dessen Vermächtnis an Anmut und zeitlosem Stil Bestand haben wird“. In einem Beitrag auf X schrieb Ashton Kutcher: „Visionärer, gütiger Mensch Giorgio Armani, RIP.“ Victoria Beckham würdigte den legendären Designer auf Instagram, bezeichnete Armani als „eine wahre Legende“ und fühlte sich „geehrt, ihn einen Freund genannt zu haben“.