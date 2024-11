Der legendäre Schauspieler Dick Van Dyke hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin zu unterstützen. In einem Schwarz-Weiß-Video, das auf Instagram gepostet wurde, erinnerte der 98-Jährige an seinen langjährigen Einsatz für die Bürgerrechte. Der „Mary Poppins“-Star griff auf eine Rede zurück, die er 1964 auf einer Kundgebung in LA zusammen mit Martin Luther King Jr. gehalten hatte. Die vom „Twilight Zone“-Schöpfer Rod Serling verfasste Rede trug den Titel „A Most Non-Political Speech“. Van Dyke rezitierte einen kurzen Abschnitt aus der Rede, um den Ton für seine Befürwortung anzugeben. „Hass ist nicht die Norm. Vorurteile sind nicht die Norm. Misstrauen, Abneigung, Eifersucht [und] Sündenbock sein.... nichts davon sind die transzendenten Facetten der menschlichen Persönlichkeit“, sagte der Schauspieler. Laut Serling und Van Dyke sind diese gesellschaftlichen Themen „Krebsgeschwüre der Seele“ und „infektiöse und ansteckende Viren, die die Menschheit seit Jahren befallen haben“. In der Rede argumentieren sie, dass es nicht notwendig ist, dass diese Probleme weiterbestehen: „Ich glaube nicht.“ Solange es noch „eine Stimme gibt, die einem Fremden ‚Willkommen‘ sagt“, gebe es noch Hoffnung für die Menschheit. Der Schauspieler sagte, seit er die Rede vor 50 Jahren zum ersten Mal gelesen habe, sei zwar „viel passiert“, aber vieles sei immer noch gleich. Van Dyke erwähnte Harris in dem Video nicht, aber er markierte sie in der Bildunterschrift und schrieb: „Wählt!!!“