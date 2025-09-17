Sara Rivers, ehemalige Teilnehmerin der MTV-Castingshow „Making the Band 2“, hat Berufung gegen die Entscheidung eines US-Bundesrichters eingelegt, der fast alle Punkte ihrer 60-Millionen-Dollar-Klage gegen Sean „Diddy“ Combs abgewiesen hatte. In einem aktuellen Urteil verwarf US-Bezirksrichter Jed S. Rakoff dauerhaft 21 von 22 Anklagepunkten, mit der Begründung, sie seien verjährt oder rechtlich unzureichend. Nur ein Vorwurf bleibt noch anhängig. Über diesen will das Gericht erst entscheiden, wenn das Berufungsgericht geklärt hat, ob der „Gender Motivated Violence Protection Act“ der Stadt New York eine Verlängerung der Frist für Klagen erlaubt. Rivers richtet ihre Berufung beim Berufungsgericht des zweiten Bezirks gegen mehrere Parteien: Sean Combs, Bad Boy Entertainment, Janice Combs, Universal Music, Viacom und MTV Productions. In ihrer Klage hatte Rivers unter anderem angegeben, Combs habe sie 2002 während der Dreharbeiten einer MTV-Serie sexuell belästigt, indem er sie an den Brüsten begrapschte und sich später an ihr in der Musikbranche rächte, nachdem sie ihn zurückwies. Darüber hinaus warf sie ihm verbale Übergriffe, Kontrolle über ihren Zeitplan sowie das Zwingen zu niederen Aufgaben vor – darunter auch der berüchtigte Fußmarsch nach Brooklyn, um ihm Käsekuchen zu bringen, was für die Show aufgezeichnet wurde. Combs’ Anwältin Erica Wolff erklärte vergangenen Monat, das Urteil bestätige, dass die Vorwürfe „unbegründet, verjährt und rechtlich nicht haltbar“ seien. Rivers, die damals unter dem Namen Sara Stokes bekannt war, war Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Da Band, die in der Show von Combs zusammengestellt wurde. Sean Combs sieht sich weiterhin mit mehreren zivilrechtlichen Klagen wegen mutmaßlichen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert und verbleibt bis zu seiner Verurteilung wegen zweifachen Menschenhandels zur Prostitution in Haft.